Présidentielle 2024: TAS signe le Pacte de bonne gouvernance démocratique issu des conclusions des Assises

Thierno Alassane Sall a signé mardi le Pacte de bonne gouvernance démocratique issu des conclusions des Assises nationales du Sénégal et des recommandations de la Commission nationale de réformes des institutions (CNRI).



Pour le candidat à la présidentielle de 2024: "ces Assises nationales doivent engager toutes les femmes et tous les hommes qui aspirent à un rôle de leadership dans notre pays, dans les années et décennies qui arrivent", a t-il indiqué dans post publié sur son réseau social X (ex-twitter).



Cette initiative, portée par des organisations de la société dont Sursaut citoyen, Demain Sénégal et Présence chrétienne, vise à mettre les conclusions des Assises nationales, participation plurielle citoyenne, au cœur de la gouvernance et, de ce fait, au centre des enjeux de l'élection présidentielle.