Le National Démocratic Institute (NDI), son représentant pays au Sénégal, Alain Ayodokoun, avec le soutien de la National Endowment for Democracy (NED) va financer et lancer un programme d'une durée de 12 mois pour lutter contre la désinformation, en général et particulièrement à cette période préélectorale qui mène à la Présidentielle de 2024. Le programme qui va porter le nom de "Atténuer la désinformation", vise à préserver les citoyens sénégalais de toute fausse information qui pourrait les amener à changer leur décision de vote ou même à les empêcher d'exercer leur devoir civique."La désinformation et les discours de haine contribuent à créer un environnement d'information électorale qui empêche la participation significative des citoyens et entrave la capacité des électeurs à prendre des décisions éclairées. Environ la moitié des Sénégalais tirent au moins une partie de leurs informations des médias sociaux. Une proportion qui a rapidement augmenté ces dernières années avec l'utilisation croissante et populaire du téléphone mobile et l'accès plus facile à Internet.La diffusion généralisée de fausses informations entraîne une perte de confiance du public sénégalais dans les médias. De ce fait, la crédibilité des élections est de plus en plus remise en question par les menaces qui pèsent sur l'espace d'information, notamment la désinformation virale, les discours de haine, la violence en ligne contre les femmes et le harcèlement en ligne par des acteurs nationaux ou étrangers", a affirme le Directeur de NDI Sénégal dans son allocution de lancement dudit programme.En guise d'exemple, NDI a cité dans son rapport de présentation, la fausse information véhiculée par certains médias sénégalais à l'approche de l'élection présidentielle de 2019, selon laquelle Ousmane Sonko aurait accepté de l’argent d’une compagnie pétrolière irlandaise. D'ailleurs, à l'époque, votre site PressAfrik, avait fait le travail de vérification nécessaire pour démonter la fasse information. NDI a également rappelé que dans le régistre de la diffusion des fausses nouvelles en période électorale au Sénégal, le jour du scrutin de la Présidentielle de 2019, "des rumeurs se sont répandues sur Facebook selon lesquelles certaines structures de médias avaient décidé d’annoncer de manière anticipée la victoire électorale de Macky Sall, avant même la publication officielle des résultats. Ces allégations infondées ont pris une ampleur entraînant la mobilisation des forces de sécurité pour défendre les organes de presse en question contre d’éventuelles représailles"Constant qu'au Sénégal, certaines dispositions concernant les infractions et les sanctions liées aux technologies de l’information et la communication existent, mais enfouies dans différentes lois et textes comme la loi n° 2016 - 29 modifiant le Code pénal sénégalais, le Code des communications électroniques, etc. le NDI, avec le soutien du National Endowment for Democracy (NED), propose un programme, géré par le bureau pays à Dakar, pour atténuer la menace de la désinformation à l'approche de l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Ce en réunissant plusieurs spécialistes, organisations, acteurs des médias et des NTICs dans le but d'"Informer les citoyens et acteurs des enjeux globaux de la désinformation en ligne ; Enclencher des techniques de collaboration entre les participants pour améliorer la qualité des informations publiées dans le pays ; Lancer officiellement le programme de lutte contre la désinformation au Sénégal en présence de tous les acteurs du processus démocratique sénégalais".