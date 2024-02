Présidentielle reportée au Sénégal : les jeunes de Khalifa Président 2024 comptent battre campagne

Les jeunes de Khalifa Président 2024 se sont réunis en assemblée générale ce mercredi pour montrer leur désaccord suite à la décision du chef de l’Etat Macky Sall de reporter l’élection présidentielle au 15 décembre 2024. Ils demandent le départ sans condition du Président Macky Sall, la libération des détenus ‘’politiques’’, et la tenue de la présidentielle le 25 février 2024. Car disent-ils, « nous allons battre campagne ». Par ailleurs, ils ont montré leur soutien au groupe Walfadjiri et dénoncent sa fermeture. En effet, en annonçant le report sine die de la présidentielle du 25 février, le chef de l’Etat dit vouloir la tenue d’une élection « libre, transparente et inclusive ». Une décision, qui, cependant a été contestée par la plupart des Sénégalais. Suivez !

