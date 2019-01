Présidentielle sénégalaise: l'ultime décision du Conseil constitutionnel attendue ce dimanche

Après avoir rendu public lundi dernier la liste provisoire des candidats pour la présidentielle sénégalaise du 24 févier 2019, le Conseil constitutionnel va publier la liste des candidats retenus, à la suite d'un recours déposé par les représentants de Karim Wade et Khalifa Sall, tous les deux recalés.



Cette décision tant attendue, si elle n'est pas en faveur des "Karimistes" et "Khalifistes" peut être à l'origine de plusieurs manifestations, si on sait que la publication de la liste provisoire sans les deux opposants a provoqué la colère des partisans de l'ex-maire de Dakar, d'ou des jets de pierres et échange de gaz lacrymogènes avec les forces de l'ordre en début de semaine.



A travers une vidéo sur sa page facebook, le maire de Mermoz sacré coeur, Barthélémy Dias, proche de Khalifa Sall, s'est adressé aux Sénégalais. Il a soutenu que Khalifa Sall sera candidat et personne ne pourra l'empêcher. Egalement, il a mis en garde le président du Conseil constitutionnel Pape Oumar Sakho.



"Les 7 sages du Conseil constitutionnel ont sorti leur liste provisoire de candidats, mais cela ne nous engage pas. Si c'est réellement ce qu'ils ont décidé, qu'ils le confirme avec la liste définitive des candidats. A ce moment, ces 7 sages auront la responsabilité d'avoir mis le feu au Sénégal", prévient M. Dias.