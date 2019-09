Prison de Rebeuss: Adama Gaye menace de reprendre sa grève de faim

Le journaliste Adama Gaye va reprendre sa grève de faim, si sa "situation judiciaire" ne connaît pas d'évolution favorable, a informé Walf Quotidien.

Placé sous mandat de dépôt et envoyé à la prison de Rebeuss depuis le 31 juillet 2019, pour offense au chef de l'Etat, il avait entamé une diète le 9 septembre dernier, selon son avocat, pour protester contre son arrestation et ses "conditions désastreuses" de détention, avant d'y mettre un terme, 24 heures plus tard, suite à une médiation de Touba, selon le journal "Le Témoin".