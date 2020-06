Prison de Thiès : "Je ne suis pas allé rencontré Luc Nicolaï ", affirme le directeur de l'administration pénitentiaire

Dans le cadre d'une tournée dans les prisons à l'intérieur du pays, le directeur de l'administration pénitentiaire, Jean Bertrand Bocandé s'est rendu à la prison de Thiès. Selon des informations rapportées par L’Obs, il aurait rencontré Luc Nicolaï, promoteur de lutte.



Ce qui aurait provoqué la colère des autres détenus en attente de leurs procès, estimant qu'il n y a pas de prisonniers de première et de seconde zone. Ils exigent leur mise en liberté dans ce contexte de covid19.



Mais le directeur de l'administration pénitentiaire, Jean Bertrand Bocandé a démenti l’information selon laquelle il est allé rencontrer Luc. « La semaine dernière, j’étais en visite à Thiès, Mbacké, Diourbel et Mbacké. Mais je ne suis pas allé à Thiès pour rencontrer le détenu Luc Nicolai que je ne connais d’ailleurs pas. Mais vous voyez que les gens ne font que parler ».



« Effectivement, j’étais à Thiès et quand je suis arrivé, je l’ai aperçu. Mais on n’a même pas échangé. Je ne le connais pas, lui non plus. A la limite, quand je le vois, je peux le reconnaitre. Ce sont les rumeurs que les gens colportent », a-t-il soutenu dans L’Obs