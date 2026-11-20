L’ingénieur sénégalais Ély Manel Faye, fondateur de l’entreprise Solutroniq, a remporté le Prix spécial du président de la République 2026 pour l’innovation technologique industrielle à vocation militaire et paramilitaire, selon la RTS. Cette distinction récompense sa conception d’un système autonome de gestion et de sécurisation des données tactiques, un outil hybride qui associe un dispositif matériel et une architecture logicielle pour moderniser les opérations sur le terrain.



Cette solution facilite le partage d’informations en temps réel ainsi que l’interopérabilité entre les différents équipements et les échelons de commandement. Le dispositif fonctionne directement sur des véhicules, des navires, des aéronefs, des drones ou encore sur l’équipement individuel des combattants, afin de remonter instantanément les renseignements du front vers les décideurs militaires. « Le premier sentiment est un sentiment de fierté parce qu’on vous a choisi parmi beaucoup de citoyens pour vous remettre cette distinction présidentielle », a réagi le lauréat au micro de la RTS.



Ély Manel Faye a souligné la nécessité d’intégrer les compétences locales dans la transformation numérique des armées. « Aujourd’hui, le combat militaire ne repose plus uniquement sur les armes classiques, les chars, les navires ou les avions, car le numérique et la technologie s’invitent partout au cœur du fonctionnement des soldats », a-t-il expliqué. Selon le fondateur de Solutroniq, cette technologie rapproche l’information du combattant sur le terrain et éclaire les chefs militaires au niveau du commandement pour faciliter leurs prises de décision.



L’ingénieur a également insisté sur la souveraineté technologique de ce projet 100 % national, conçu pour l’armée, la police, la gendarmerie et l’ensemble des forces de défense et de sécurité. « Nous avons voulu montrer aux forces de défense et de sécurité qu’il existe des fils du pays capables de leur fournir les nouvelles technologies dont elles ont besoin, sans aucune intervention extérieure », a affirmé Ély Manel Faye.