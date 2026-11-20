Un important incendie s'est déclaré, dans la journée du vendredi, dans les étages supérieurs d'un immeuble à plusieurs niveaux situé sur la Voie de Dégagement Nord (VDN) à Dakar, en face d'Exclusive. D'épais panaches de fumée noire s'échappent continuellement d'un appartement situé juste sous la terrasse de l'édifice, s'élevant haut dans le ciel dégagé de la capitale sénégalaise.



La scène a suscité une vive émotion et une grande inquiétude parmi les riverains et les témoins filmant le sinistre depuis les toits environnants. Dans les échanges audibles sur place, plusieurs voix s'alarment de la présence potentielle de personnes piégées à l'intérieur ou tentant de fuir par les escaliers, tandis que la circulation continue de s'écouler en contrebas le long de l'artère.



Les sapeurs-pompiers ont été immédiatement alertés pour circonscrire les flammes et sécuriser le périmètre. Un volontaire aurait extrait des enfants par une fenêtre, alors qu’une femme serait tombée de celle-ci.



NOUS Y REVIENDRONS…