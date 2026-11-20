En France, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 le vendredi 20 novembre 2026.
La déclaration s'est tenue lors d'une conférence de presse à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Âgé de 73 ans, il se présente sous l'étiquette de son mouvement politique, La France humaniste, fondé en 2025.
Selon des médias français dont Le Monde, Dominique de Villepin doit désormais recueillir les 500 signatures d'élus requises pour valider sa participation au scrutin. Il s’agit d’un obstacle qui l'avait contraint à renoncer lors de sa première tentative en 2012. Son équipe aurait indiqué disposer d'environ 300 promesses de parrainages au 20 novembre 2026.
La déclaration s'est tenue lors d'une conférence de presse à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Âgé de 73 ans, il se présente sous l'étiquette de son mouvement politique, La France humaniste, fondé en 2025.
Selon des médias français dont Le Monde, Dominique de Villepin doit désormais recueillir les 500 signatures d'élus requises pour valider sa participation au scrutin. Il s’agit d’un obstacle qui l'avait contraint à renoncer lors de sa première tentative en 2012. Son équipe aurait indiqué disposer d'environ 300 promesses de parrainages au 20 novembre 2026.
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