Procès Diendéré: reprise des audiences

Reprise ce lundi 16 juillet de l'interrogatoire des accusés du coup d'Etat de septembre 2015 après une pause le week-end. Deux semaines après l'entame du fond du dossier, le tribunal cherche toujours à rétablir la chronologie des faits et à situer les responsabilités de tous les acteurs du coup d'Etat manqué contre la transition qui avait fait 14 morts. On sait déjà que c'est un groupe de sous-officiers de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle qui a procédé l'arrestation et la séquestration des membres du gouvernement de la transition.