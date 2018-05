Procès Imam Ndao - Suivez en DIRECT les plaidoiries de la défense au tribunal de Dakar La parole est à la défense au Palais de justice de Dakar où le procès de l'imam Alioune Badara Ndao et de ses co-accusés a repris ce jeudi. Après le réquisitoire "lourd" du procureur de la République Aly Ciré Ndiaye, les avocats de la défense vont tenter de convaincre le juge Samba Kane de la Chambre criminelle de l'innocence de leurs clients...

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

11h 13 : La parole est à Me Ngoné Tiam avocate de l'accusé Ibrahima Diallo



10h 35 : Suite de la plaidoirie de Me Ndéné Ndiaye : "Il mérite qu'on lui accorde une chance"

Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a été l’accusé le plus poli. Il n’a jamais parlé de cette Wilaya. Mon client ne se retrouve pas dans cette wilaya. Mieux encore le procureur l’a dit mais on n'a pas prouvé que Mohamed Ndiaye fait pas partie de ceux qu’ils voulaient tenir sur cette base une cellule de djihadiste au Sénégal. Il ne l’a jamais dit.

Ce séjour ce sont les principes de ‘’rétionai loci’’ qui dit que tout Etat a la compétence à le droit de juger les auteurs d’actes de terrorisme commis sur son Etat. Il n’est pas jugé dans l’Etat di borneau. Et sur la base de l’ordonnance de renvoi on ne peut pas le condamner pour terrorisme.

Mohamed Ndiaye est poursuivi pour financement du terrorisme. Ce chef d’accusation est prévu par les articles 4, 5 et suivant la loi de 2009. M. le procureur ne nous a pas dit en quoi Mohamed Ndiaye est poursuivi pour financement de terrorisme. Il n’a pas fourni, il n’a pas géré des fonds pour terrorisme. M. le président ce chef d’accusation le procureur lui-même s’est rendu à l’évidence parce qu’il a dit qu’il n’a jamais touché à l’argent. En rentrant du Nigéria, il est rentré avec le groupe de son ami Makhtar Diokhané. Il n’a jamais touché à l’argent.

M. le président il est également poursuivi pour blanchiment de capitaux. Ce n’est pas simplement d’avoir reçu de l’argent mais de l’avoir reçu et de l’avoir acquis. C’est une infraction intentionnelle. Il faut que l’auteur sache qu’il a commis une infraction pénale dans la péripétie de ce dossier où il a tenté de dissimuler de l’argent.

M. le président Mohamed Ndiaye est poursuivi pour apologie du terrorisme définie par l’article 279-5 du Code pénal de la loi de 2007. Même s’il croit au djihad il n’a jamais été pris par défaut en train de faire la propagande du djihad. Il n’a jamais utilisé aucune diffusion pour faire l’apologie du terrorisme. Ni au Sénégal ni à l’extérieur. Je souscris que Mohamed Ndiaye doit être acquitté de ces chefs. M. le président les faits qui sont discutés devant vous sont très graves que dans votre dossier que le tribunal doit reconnaitre que Mohamed Ndiaye a fauté. Il s’est rendu compte que le fait de se rendre au fief de Boko-Haram. M. le président si l’improbable se produisait, je vous demande d’avoir le sens de la mesure. Parce qu’il mérite qu’on lui accorde la chance d’être réinséré dans la société. Les charges qui pèsent sur mon client sont tellement lourd. C’est même la peine capitale. Il n’a que 34 ans et on veut lui obliger à passer le restant de sa vie en prison.



10h 05 : La plaidoirie de Me Ndéné Ndiaye avocat de Mohamed Ndiaye

L’image de ce terme effrayant renvoi à aucun compatriote. Des Sénégalais bon teint se voient attraits devant la barre pour répondre des faits de terroristes. Les faits sont inédits. Au-delà de l’intérêt jurisprudentiel. Mohamed Ndiaye est né le 3 mars 1984 à Libreville au Gabon de père et mère sénégalais. A l’âge de deux ans, il a été rapatrié au Sénégal et confié à son grand père. Celui-ci n’a pas les moyens de joindre les deux bouts. A l’âge de 6ans et 7ans, il a intégré l’école françaises qu'il abandonne en classe de 3e pour être mécanicien afin de subvenir à ses besoins.



"Aller combattre pour Boko Haram était une erreur de sa part"

Mohamed Ndiaye a été élevé par son grand-père qui n’arrivait même pas à joindre les deux bouts. Il avait décidé d’être pécheur. Il s’est marié à l’âge de 23 ans et il a des enfants. C’est un garçon qui n’avait pas de repère. Il n’a pas de résistance. Il était la proie facile à ces dealers, à ces agents dealers, ces agents recruteurs. C’est dans ce sillage qu’il a rencontré Aboubacry Gueye qui était un enseignant et un érudit du savoir. Dès la première comparution, il avait dit "qu’ils ont fini par me convaincre à aller combattre auprès de Boko-Haram". C’est dans ce contexte qu’il n’a pas pu résister à la force de ces recruteurs. Et, il est parti. C’était une erreur de sa part. Mais il ne savait plus quoi faire. Il a voyagé dans des conditions éprouvantes. Kaolack, Niger, Niamey pour aller au Nigéria. Par la suite, il a atterri dans le fiel de Boko-Haram. C’est ça la vérité M. le président. Il a vu Sheikau. Il fait partie des jeunes qu’on enrôle à mourir dans les zones de conflits sans aucune raison. Il a dit qu’il a eu des entrainements et il a appris le maniement des armes.

Dans la loi de 2000 on n'a pas l'article 279, parce que c’est un texte de 2016. Or ce texte a une particularité. C’est une loi plus sévère. Et une loi plus sévère ne peut pas s’appliquer. Mais on doit juger avec la loi de 2007 en ses articles 279-1 et 279-5 du code pénal.



09h 07 : La salle est à moitié pleine. Les avocats de la défense sont déjà là. Certains sont en train de parler avec les accusés qui sont dans le box. D’autres se penchent sur leurs papiers. Le dispositif sécuritaire coutumier, avec au moins 10 gendarmes dans la salle 4 du palais de justice de Dakar. Les accusés pour venir rejoindre le banc des accusés. Ils sont dans une queue dirigée par Imam Alioune Ndao.

9 heures 35 : l’audience est reprise.

Le juge : Hier, certains avocats de la défense sont venus dans mon bureau pour me dire que les conseils de Makhtar Diokhané vont plaider en dernier lieux. Mais apparemment il n’y pas une entente.

Me Mbaye Sène au président la chambre Samba Kane: il y avait bel et bien une entente. Lors de notre dernière réunion, certains avocats d’Imam Ndao n’étaient pas présents. Nous vous demandons de nous accorder quelques minutes pour que nous puissions nous concerter.

Le juge : ce n’est pas la peine parce que vous aurez largement le temps parce que vos clients vont passer en derniers lieux.

9 heures 40 : Me Mamadou avocat de Mohamed Ndiaye (le procureur a requis la perpétuité contre lui)

J’interviens pour assurer la défense de Mohamed Ndiaye. Mes sentiments sont partagés par tous mes confrères de la défense. Ce dossier est un immense vide. Pour absence de preuve. L’accusation nous a présentés des vidéos de Boko-Haram. La violation des règles de la défense. Une ordonnance de renvoi a été échangée en dernier lieu alors que la défense n’était pas au courant. M. le procureur est quelqu’un qui fouille et qui fait des recherches sur le net. Il a cherché sur le net en tapant sur le net Abu Youssouf et il a trouvé un Mohamed Ndiaye appartenant à la branche des ‘’Salafis’’.

M. le président au Code D52/2 Mohamed Ndiaye a dit qu’il n’est pas spécialiste en matière des explosifs. Mais le procureur veut en faire un expert en explosif. Je demande que la peine de perpétuité soit enlevée en son encontre. Il a nié devant barre que les déclarations qu’on lui prête devant les enquêteurs, ne sont pas ses déclarations. Devant le juge d’instruction il a dit qu’il n’a jamais été à Boko-Haram pour combattre. Mais M. le procureur veut en faire un combattant. La logique s'il y a absence d’élément constituait, c'est de lever les charges qui sont retenus contre lui.

Ce dossier manque de preuve. Parce qu’aucun enquêteur ne peut prouver que Mohamed Ndiaye était dans le fief de Boko-Haram. Il n’a pas lié avoir fait des entrainements au niveau du fief de Boko parce qu’ils étaient obligé. Tout ce qui était avec les groupes de Boko-Haram étaient sous la contrainte. Parce qu’ils n’avaient pas le droit de sortir ni de garder des téléphones. M. le président ce dossier manque de preuves. C’est pourquoi je vous demande de relaxer purement et simplement mon client et de son acquittement. Autres articles ​Les bienfaits de la datte selon la Science, le Coran, et la Sunna

Ramadan-Nafila de la 2ère nuit : 6 rakkas, soit 3 sallama, "pour se faire pardonner les pêchés"

Procès Imam Ndao - Me Ndéné Ndiaye reconnait l'erreur de son client Mohamed Ndiaye et...

​Transfert d’argent : le Renapta boycotte Orange

​ Meilleures universités africaines : le Sénégal out du Top 10

Aida Ndiaye (Stagiaire)