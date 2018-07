Procès Khalifa Sall : Me Ousmane Sèye accuse gravement les avocats de la ville de Dakar

Me Ousmane Sèye a affirmé ce vendredi que les avocats de la ville de Dakar sont de connivence avec les prévenus. Il n’a pas dérogé à la règle. Connu pour son comportement trempé, l’avocat qui s’est constitué pour l’Etat du Sénégal dans l’affaire de la Caisse d’avance de la ville de Dakar, n’a pas été tendre avec ses confrères de ladite municipalité.



Estimant que ces derniers sont en collusion avec les prévenus, il a demandé à la Cour, "d’écarter" la constitution de partie civile de la mairie de ville de la capitale du Sénégal.



« La ville de Dakar ne peut pas se constituer partie civile », tranche-t-il. Pour Me Ousmane Seye, ce serait un mauvais précédent si et seulement si, la Cour acceptait cette constitution de partie de la ville de Dakar. Ce, dit-il, dans la mesure où, les avocats de la ville de Dakar ont dit et de manière claire, qu’ils sont « solidaires avec ceux qui ont confectionné les fausses factures et de tout ce que l’ordonnateur a effectué comme dépenses irrégulières ».