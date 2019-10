Procès pour bigamie : Abdoul Mbaye devant le tribunal le 28 octobre prochain

Abdoul Mbaye ne compte pas se plier à la décision de la deuxième Chambre de la Cour d’Appel, le condamnant pour Bigamie. Et comme son ex-épouse Amianta Diack avait exécuté l'arrêt de la Cour condamnant l'ancien Premier ministre à lui payer 100 millions Fcfa de dommages et intérêts, le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et du travail (Act) a introduit un référé sur difficulté. Mais c’était sans succès. Car, le tribunal des référés a ordonné la continuation des poursuites.



Mais, Abdoul Mbaye est loin de baisser les armes judiciaires. Il a encore introduit un référé sur placet. L'affaire sera évoquée devant le tribunal, le 28 octobre prochain, sous le numéro 1184/2019, rapporte "Libération".