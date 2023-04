Profanation de tombes à Kolda: " je vendais les ossements à un vieux entre 300 et 500.000 FCFA", avoue le mis en cause

Un quatrième suspect a été arrêté par la police dans le cadre de l’enquête sur cette rocambolesque histoire de profanation de tombe Kolda. Il s’agit de M. B. Kanté.



Pris en flagrant délit avec un sac contenant un crâne humain et des restes de bras, ce dernier est passé aux aveux lors de sa garde à vue, renseigne le journal Libération dans sa livraison de ce samedi. «J’ai effectivement déterré un corps dans la nuit de mercredi à jeudi. J’ai choisi au hasard une tombe», a déclaré Kanté devant les enquêteurs.



Le mis en cause a déclaré avoir agi à la demande d’un individu vivant dans un village de Kolda à qui, il vendait les ossements à des prix variant entre 300 mille et 500 mille francs CFA.



Les investigations pour mettre la main sur le commanditaire désigné se poursuivent.



Le journal rapporte que M. B. Kanté a été arrêté dans un premier temps la nuit des faits présumés. C’était vers 3 heures du matin alors qu’il rôdait autour du cimetière de Kolda, souligne la même source. Conduit au poste, le jeune homme de 22 ans affirmera qu’il prenait juste l’air et qu’il ne serait pas lié à la profanation des tombes.



Le lendemain de son interpellation, jeudi, Kanté est remis en liberté. C’est ainsi qu’il s'était dirigé, à sa sortie du commissariat, dans un bâtiment en construction, près du cimetière profané. Les policiers le suivaient discrètement. Ils seront alertés par l’odeur nauséabonde qui se dégageait du sac que le suspect venait de récupérer sur les lieux. Lequel contenait des ossements.