Programme élargi de vaccination à Kaolack : la presse locale impliquée pour un meilleur traitement de l'information

»La vaccination, étant une intervention de santé publique très efficace qui a été mise en place depuis 1979 a permis d’avoir des résultats importants dans la lutte contre les maladies évitables. Nous avons jugé utile d’orienter tous les acteurs des médias par rapport à ce nouveau calendrier vaccinal, qui a eu une certaine évolution », a expliqué le médecin-chef du district sanitaire, Dr Niène Seck. Par cette initiative, les autorités du district sanitaire de Kaolack ont scellé un partenariat avec les médias locaux.



»Cela nous permettra de mettre en place un réseau par lequel on pourra partager des informations afin de pouvoir communiquer avec la population. Nous voulons changer de paradigme pour impliquer davantage les acteurs des médias dans les activités de santé et les orienter par rapport aux programmes de santé », a encore ajouté Dr Seck. Car souligne-t-il, l’apport de la presse pour la santé n’est plus à démontrer.



Pour le point-focal PEV et surveillance épidémiologie du district sanitaire de Kaolack, Serigne Abdou Seck, la vaccination est « un moyen simple, sûr et efficace » pour se protéger contre des maladies dangereuses.

Ainsi a-t-il indiqué, « le district sanitaire compte trente et une unités de vaccination, huit structures privées offrant le PEV pour une cible de 425 677 habitants sur une population globale de 428 813 habitants ».