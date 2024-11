Projections démographiques: la population sénégalaise sera de 35 millions d'habitants en 2050 (ANSD)

Selon les projections de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la population du Sénégal pourrait atteindre 35 millions d'habitants d'ici 2050, marquant une croissance significative qui apportera avec elle des défis et des opportunités pour le développement du pays.



Ce chiffre inclut une distribution presque égale entre hommes et femmes, avec 18 millions d'hommes et 17 millions de femmes.



La région de Dakar, centre économique et politique du pays, verra sa population croître à près de 5,9 millions d'habitants. Thiès, en pleine expansion industrielle et démographique, comptera environ 4,5 millions d'habitants, tandis que Diourbel, dont le potentiel agricole et économique est en constante progression, devrait atteindre les 4,4 millions de résidents.



Ces chiffres illustrent l'importance de planifier dès maintenant des infrastructures adaptées pour répondre aux besoins croissants en matière de santé, d'éducation, de logement et de transports dans les principales régions du pays.