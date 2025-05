Affaire Tabaski Ngom : Momath Ba nie les faits et blanchit Moustapha Diop

Nouveau rebondissement sur l’affaire opposant l’inspectrice du trésor Tabaski Ngom à l’ancien Directeur général de l’Agence pour l’aménagement de la promotion des sites industriels (APROSI), Momath Ba.



Lors de son audition dans le fond mercredi sept (7) mai, M. Ba a balayé d’un revers de la main toutes les accusations portées en son encontre par la dame Tabaski Ngom. Selon Ba, toutes les affirmations faites par tabaski Ngom sont inexactes. Il a aussi « totalement » blanchi son ministre de tutelle de l’époque en l’occurrence Moustapha Diop.



Momath Ba a blanchi son ancien ministre de tutelle. L’ancien directeur général de l’agence pour l’aménagement et la promotion des sites industriels (APROSI) a affirmé qu’il n’a jamais remis de l’argent à Moustapha Diop, il n’a jamais, non plus, demandé à qui que ce soit de remettre de l’argent à l’ancien ministre et n’a jamais été témoin d’une quelconque remise d’argent.



Son immunité levée depuis une quarantaine de jours, Moustapha Diop n’a jusque-là jamais été entendu.



Par ailleurs, la dame a été auditionnée le lundi et le mercredi, l’ancien directeur général de l’agence pour l’aménagement et la promotion des sites industriels (APROSI) a fait face à la commission d’instruction des juges du pool judiciaire financier.



Pour rappel, pour sa libération Momath Ba a dû cautionner 90 millions de francs.