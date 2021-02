Projet Grande muraille verte : Aly Haidar compte sur l’Armée pour gagner le pari

Le directeur général de l’Agence nationale de la reforestation et de la grande muraille verte, Aly Haidar, a rappelé la place centrale de l’Armée dans le projet de la Grande muraille verte, au cours d’une rencontre mercredi à Kaolack (centre).



« Le président de la République attache une importance particulière à la reforestation du Sénégal et s’est donné les moyens pour relever ce défi à travers notamment l’Agence nationale de la reforestation et la grande muraille verte qu’il nous a fait l’honneur de nous confier », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de reverdissement du camp militaire Semou Djimith de Kaolack.



« Nous nous appuyons sur la rigueur légendaire des forces de défense et de sécurité notamment les militaire pour gagner le pari », a indiqué M. Haidar, dans Libération, rappelant que « les programmes de reboisement qui ont les mieux réussi au Sénégal l’ont été avec les militaires en 2008 et 2009 ».



Ces travaux de reverdissement visent tous les cantonnements du pays, et terminent par Kaolack un périple dans les garnisons démarré par le nord et le sud du Sénégal.