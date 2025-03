Prolongation ou pas d’immatriculation des deux roues : Yankoba Diémé donne rendez -vous en début de semaine

Monsieur le ministre Yankoba Diémé, par ailleurs, coordonnateur départemental PASTEF Bignona était l’invité ce dimanche de l’émission Point de vue. Lors de l’entretien le ministre s’est prononcé sur plusieurs sujets notamment, les infrastructures et les transports et aussi sur l'actualité politique dominée par ce projet de loi d'amnistie controversée.



Interpellé sur la question portant sur l'immatriculation des deux roues, Tchak Tchak et Autre Jakarta dont le délai de trois mois impartis est arriver à terme depuis le 13 mars, le ministre de tutelle de souligner : «Demain, (lundi) inch'Allah, ou mardi, je leur fixerai sur une éventuelle prolongation ou pas. Mais quand cela ne tienne, il faut s'arrêter et se féliciter ».



Selon le ministre des infrastructures, les Sénégalais, sont habitués à l'action de la dernière minute. Mais, a -t-il soutenu, trois mois, ça devrait être assez suffisant parce que, même pour l'enrôlement de la population du Sénégal, le délai était de 90 jours, donc trois mois. Parti de cet exemple, M. Diémé, a soutenu qu’enrôler une partie de la population du Sénégal en trois mois devrait pouvoir être suffisant.

Par ailleurs, il a indiqué que les doléances des acteurs des deux roues étaient bien transmis au premier ministre.



Yankoba Diémé s’est félicité du bilan reluisant, de ce qu’il appelle, « opération coup de poing » qui a été bien menée à la demande du Premier ministre qui en avait fait l'objet d'une circulaire. Circulaire selon lui, motivé par les exigences de sécurité et publiques et routières.

A ce jour, d’après les révélations du ministre de tutelle, "nous sommes à 108 000 dossiers reçus au niveau de nos différents services départementaux, globalement au niveau national. Sur ces 108 000, nous avons 88 000, je dis bien 88 000 dossiers validés. Ce qui fait l'équivalent de quatre fois plus ce qui a été enrôlé en 2024.

En 2024, globalement, nous avions 18 000 cartes grises qui étaient émises. En comparaison à Isopérimètre, nous pouvons nous dire que c'est une opération qui s'est soldée avec un franc succès, dans la mesure où, en moins de deux mois et demi, nous avons fait ce que nous aurions dû faire quatre ans. Cela veut dire que les différents acteurs ont suivi. Cela veut dire que les Sénégalais se sont appropriés. Cela veut dire que la jeunesse a compris le message du premier ministre qu'il a émis dans le cadre de cette directive. Et cela veut dire que chacun comprend que, pour des raisons de sécurité, pour des raisons qui doivent permettre au Sénégal d'accueillir les JOJ en 2026, en toute sécurité, en toute tranquillité, cette mesure s'est imposée. Et nous en sommes très heureux", a-t-il fait savoir.



Le taux de validation, si l'on se fie aux déclarations du ministre s'élève à ce jour, à 80%. Quant aux dossiers qui ont été rejeté, le ministre a les invites a compléter et ramener.

« Il y a des chances que ça se poursuive, mais je préfère en revenir parce que nous allons partager l'ensemble de ces chiffres-là. Si par extraordinaire, nous devons poursuivre, je tiendrai à échanger, à les rencontrer, pour qu'ensemble, avec toutes ces forces vivent-là qui conduisent aujourd'hui les motos, leurs organisations faîtières, que nous nous entendions sur ce qu'il faut pour que, quels que soient les délais qui sont donnés, que cette fois-ci soit la dernière.



Donc rendez-vous en début de semaine, c’est-à-dire, lundi ou mardi, je reviendrai et nous communiquerons là-dessus», a précisé Yakoba Diemé.