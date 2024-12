Promotion et protection des droits humains : les consignes du Pr Diomaye aux ministres de la justice, des Finances et au Premier ministre

Le président de la République Bassirou Diomaye a présidé la réunion hebdomadaire du gouvernement ce mercredi. À l’entame de sa communication, le Président Diomaye est revenu sur la Journée des Droits de l’homme que la Communauté internationale a célébrée hier, 10 décembre 2024. À cet effet, le chef de l’Etat a instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de prendre toutes les dispositions requises en vue de finaliser le processus de recrutement et de nomination des nouveaux membres de la Commission nationale des Droits de l’Homme avant le 31 janvier 2025.



Il a, par ailleurs, indiqué au ministre des Finances et du Budget, la nécessité de renforcer les ressources budgétaires de la nouvelle Commission qui, dès à présent, doit élaborer, pour les cinq (5) prochaines années, un plan stratégique de développement conforme à la Vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère.



Il a demandé au Premier ministre d’assurer le suivi et la supervision de toutes les actions gouvernementales visant l’amélioration continue du statut du Sénégal dans le classement international des organismes des Droits de l’homme et de veiller à l’enseignement obligatoire des modules sur la promotion et la protection des droits humains dans les systèmes scolaires et universitaires, ainsi que dans les différentes écoles nationales de formation.