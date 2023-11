Propos de Macky Sall envers le collectif des cadres Casamançais : Seydi Gassama s’indigne

Pour le droit de l’ hommiste , « les propos tenus par le Président Macky Sall contre Pierre Goudiaby Atepa et le Collectif des cadres casamançais sont regrettables et doivent être vigoureusement condamnés. Mo... Il ne peut pas et ne doit pas traiter de la sorte des dignes fils du Sénégal et de l'Afrique parce qu'ils ont appelé á l'apaisement de la tension politique qui prévaut dans le pays en libérant le leader de l’opposition. »



A noter que dans un communiqué adressé au chef de l’Etat, les cadres casamançais par la voix du president dudit Collectif Pierre Goudiaby Atépa , avait sollicité la clémence du président de la République, Macky Sall à usé de sa grandeur d’âme pour libérer Sonko , car selon ces fils de la Casamance , Sonko est certes « un adversaire mais pas un ennemi ».



« L’élection présidentielle du 25 février 2024, qui demeure une étape importante de la vie de notre nation, appelle un jeu démocratique inclusif. Pour être parfaite, cette destinée unique implique une symphonie qui associe Ousmane Sonko dont l’état de santé actuel en détention nous préoccupe très vivement. Aussi, le collectif appelle à sa mise en libération immédiate ainsi qu’à celle des autres détenus pour apaiser le climat social. Ousmane Sonko est certes un adversaire, mais il reste et demeure votre frère et non votre ennemie », souligne Atépa .



Une demande qui n’est visiblement pas du goût de Macky Sall qui n’a pas tardé a riposté. Le président de la République sans détour qualifié ces cadres « d’escrocs » et estime que le collectif des cadres casamançais n’existe pas. »



L réponse du President Macky Sall. « Ils peuvent faire ce qu’ils veulent pour tenter… j ’ai vu des escrocs écrire " Oui Cadres casamançais qui écrivent au Président. Moi, je ne vous réponds pas. Je ne réponds pas à ces gens-là », a lancé Macky Sall . Avant d’ajouter : « D’abord, il n’y a pas de cadres casamançais. C’est une seule personne qui écrit et signe pour dire Cadre casamançais. Il faut respecter les gens ». Réplique Macky Sall .