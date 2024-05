RDC : la Monusco cesse définitivement les opérations au Sud-Kivu

La Mission de maintien de la paix de l'ONU (Monusco) ne quitte pas cette province de son plein gré. Elle rappelle dans un communiqué que c’est à la demande de Kinshasa et avec l’approbation du Conseil de sécurité. Depuis janvier, les autorités ont hérité de deux bases militaires de la Monusco dans cette province. Cinq autres devraient être léguées entre mai et juin. Mais il faudra attendre jusqu’au 30 juin pour voir tout le personnel en uniforme rapatrié.



La mission précise qu’il ne restera sur place qu’une équipe résiduelle de personnels civils chargée de travailler sur la transition. Le plan conjoint entre la Monusco et Kinshasa prévoit que le gouvernement renforce sa présence dans les zones abandonnées par les casques bleus.



Une situation sécuritaire toujours préoccupante

La Monusco note toutefois que la situation sécuritaire dans la province reste préoccupante en raison d’un contexte général de remobilisation des acteurs armés et de fortes tensions régionales. La seule présence onusienne légale dans le Sud-Kivu sera celle des fonds et programmes des Nations unies.



Une chose est sûre pour les acteurs humanitaires, l’absence des casques bleus réduira leur accès dans des zones à haut risque et sous contrôle des groupes armés.