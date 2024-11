Publication du patrimoine de Sonko : les explications de l'Ofnac

Le président de la République ainsi que l’ensemble des membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine. Si la loi oblige le chef de l’Etat à rendre publique les données de sa déclaration de patrimoine, telle n’est pas le cas pour les autres assujettis. L’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a apporté des explications, à l’occasion d’un séminaire de formation des journalistes sur le thème de la prévention et de la lutte contre la corruption.



« A ce jour, le Premier ministre et l’ensemble des membres du gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine. Mais l’Ofnac n’a pas les prérogatives de rendre public le contenu des déclarations de patrimoine, que ce soit à l’entrée ou à la sortie d’un assujetti » », a précisé Aminata Diop, cheffe de la division réception et traitement des déclarations de patrimoine à l’Ofnac.



Un point de vue que partage Babacar Ba, vice-président de l’Ofnac qui s’érige en défenseur du cadre légal existant. Il a rappelé, selon L'Observateur, avec insistance que l’Institution ne peut déborder de son périmètre d’action. « Aujourd’hui, les textes ne permettent pas à l’Ofnac de rendre publique les données contenues dans les déclarations de patrimoine », a-t-il expliqué.



« Cependant, tout est question de plaidoyer. Si les Sénégalais jugent nécessaire d’aller vers la publication de ces données, il faudra modifier la loi », a-t-il souligné.