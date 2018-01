Quarts de finale de la Coupe du Roi : Le choc Atlético Madrid- FC Séville en pôle

Le tirage au sort des quarts de finale de la Copa Del Rey vient tout juste d'avoir lieu et les quatre rencontres pour les quarts de finale de la compétition ont été dévoilées

Le match le plus intéressant et sans aucun doute la belle affiche entre l'Atlético Madrid et le FC Séville, avec un match aller au Wanda Metropolitano. Le Barça jouera contre son voisin de l'Espanyol, et le Real contre le Leganes. Quant au FC Valence, il devra affronter Alaves.



Les quatre affiches des quarts de finale pour la Coupe du Roi :

Leganes - Real Madrid

Espanyol Barcelone - FC Barcelone

Atlético Madrid - FC Séville

Valence - Alaves