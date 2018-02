RDC: Un abbé appelle à poursuivre le combat contre le maintien de Kabila lors d'une messe

Les messes dans les églises catholiques en RDC ont désormais l’allure de rassemblement politique alors que le Président Kabila dont le mandat a expiré tient tout de même à s’accrocher au pouvoir.



Ce vendredi, certaines voix de l’Eglise catholique ont assuré qu’elles comptaient poursuivre la bataille pour le départ du Président Joseph Kaabila , et ce malgré la répression d’une messe par les forces de sécurité qui a fait sept morts à Kinshasa .



"La marche des chrétiens ne s'arrêtera pas. Nous avons le devoir sacré de continuer le bon combat pour l'émergence d'un Congo nouveau", a lancé dans son sermon l'abbé François Luyeye, à la cathédrale Notre-Dame.



Rappelons que la messe rendait hommage aux victimes de la répression de la marche organisée le 21 janvier à l'appel d'un collectif proche de l'Église catholique, le comité laïc de coordination (CLC).



Sept personnes ont été tuées à cette occasion à Kinshasa, selon un bilan des Nations unies et l'épiscopat, deux d'après les autorités.



L’église catholique manifeste depuis des semaines pour réclamer l’application de l’accord de la Saint Sylvestre notamment le départ du président Joseph Kabila dont le mandat a expiré depuis 2016 .



La Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) avait vivement dénoncé et condamné "l'acharnement envers les prêtres, dont certains sont molestés, battus et arrêtés sans raisons par les forces de sécurité.