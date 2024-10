RDC: des pluies diluviennes provoquent des inondations dans plusieurs quartiers de Kinshasa

Les premières grosses précipitations de ce début de la saison pluvieuse sont tombées sur Kinshasa, la capitale de la RDC, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 octobre, provoquant des inondations et des scènes de chaos dans plusieurs quartiers de cette mégapole de 17 millions d'habitants. Jusqu’en milieu de matinée samedi, le trafic routier est ainsi resté très perturbé.



Alors que routes et boulevards ont été envahis par les rivières sorties de leurs lits, de nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules submergés par les eaux et d'autres emportés par les flots.



Dans la commune de Selembao, dans le sud de Kinshasa, une digue a cédé. Des maisons ont été détruites, se désole le maire de la commune. Ailleurs, dans les quartiers du centre, du sud et du nord, plusieurs maisons ont également été inondées, laissant leurs occupants désemparés, à la recherche d'un éventuel abri de secours.



Le corps d'un enfant de trois ans retrouvé à Kalamu

En milieu d'après-midi, le corps d’un enfant de trois ans enfoui dans les décombres d'une maison a, lui, été découvert par les habitants d’un quartier de la commune de Kalamu, à proximité du centre-ville. Alors que les dégâts matériels en ville sont énormes - un poste de distribution d’électricité a notamment été endommagé lui aussi -, le gouverneur de Kinshasa et les membres de son gouvernement sont restés en réunion de crise jusqu'à très tard dans la nuit.



La capitale congolaise est régulièrement touchée par des inondations.