RDC: l’opposant Jean-Marc Kabund placé en résidence surveillée

L’audience s’est déroulée à huis clos entre le détenu, ses avocats, les juges et le procureur. Elle fut de courte durée. Le procureur tenait à garder l’opposant en prison, soutenant que les faits reprochés sont graves. La cour ne l’a pas suivi et a décidé de transformer la détention en placement en résidence surveillée.



« Les juges n’ont fait qu’appliquer la loi », estiment ses avocats, qui se disaient scandalisés par la mise en détention du député. Cette assignation à résidence est assortie de conditions qui n’ont pas été révélées. Après l’audience, Jean-Marc Kabund, tout sourire, a été ramené en prison. Il pourrait la quitter demain, le temps pour le greffe de la cour de notifier l’arrêt à l’administration pénitentiaire.



L'opposant a été inculpé de quatre chefs d’accusation, dont outrage au président Félix Tshisekedi, dont il était le bras droit. Des propos qu’il avait tenu au cours d’un point de presse en annonçant son départ du camp au pouvoir pour l’opposition radicale.



Le parquet général près la Cour de cassation, qui a inculpé le député, a également saisi la Cour pour le démarrage du procès. La date devrait être fixée dans les prochains jours. L’opposant et candidat déclaré à la présidentielle prévue l’an prochain risque jusqu’à cinq ans de prison. Sa défense dit attendre le procès de pied ferme.



Quelles que soient leurs fautes, quelles que soient leurs infractions, les députés, on ne les envoie pas en prison, on les envoie en résidence surveillée [...] Tout ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir tenu la conférence de presse en tant que dissident de la majorité, ayant pris son indépendance.



Son parti, Alliance pour le changement, n’a eu de cesse de dénoncer l’instrumentalisation des institutions à des fins de règlement des comptes. Des figures de l’opposition comme Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont aussi fustigé cette arrestation.