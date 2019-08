RDC: la société Glencore suspend la production de sa mine de cobalt à Mutanda

Le cobalt est incoutournable pour la fabrication des batteries des voitures électriques. Les marchés ont voulu anticipé l'abandon des voitures diesel et essence au profit du véhicule électrique. Les investisseurs ont donc flairé une bonne affaire et se sont rués sur les mines de cobalt. C'est pour ça qu'il se vendait à prix d'or il y a encore peu de temps.



Le problème, c'est que la demande en voitures électriques n'a pas suivi la production de cobalt dans les mines. Résultat : les exploitants se retrouvent avec des stocks de métal qu'ils bradent pour s'en débarasser. C'est ça qui a fait chuter le cours. L'année dernière, le cobalt se vendait jusqu'à 95 000 dollars la tonne. Aujourd'hui, il n'en vaut que 28 000 dollars.



Il faut ajouter à cela la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui rend très instable le marché des métaux.



Le tout a conduit Glencore à suspendre la production à Mutanda. Le groupe suisse dit être prêt à reprendre son exploitation une fois que les conditions économiques seront réunies. Normalement après ce krach, le cours du cobalt devrait remonter, mais on ne sait ni comment ni à quel rythme.



L'exploitation du cobalt est une activité importante en RDC puisque le pays fournit plus de 70% de la production mondiale.