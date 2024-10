RDC: le camp de Moïse Katumbi dénonce l’intrusion illégale de soldats sur une propriété privée

Selon Olivier Kamitatu, des militaires ont fait irruption sur le chantier, ont confisqué le véhicule de Katumbi et ont arrêté le responsable des travaux, en plus de malmener les ouvriers présents. « Moïse Katumbi réhabilitait cette piste pour faciliter l'évacuation des malades, comme il l’a déjà fait dans d’autres régions du pays », explique-t-il au micro de notre journaliste Esdras Ndikumana. Ces pistes d’aviation, situées notamment à Kiubo, Kasenga, Kashobwe, Kibombo et dans le Maniema, permettent d'assurer des évacuations sanitaires dans des zones difficiles d'accès.



Des accusations infondées contre Katumbi ?

Olivier Kamitatu rejette les insinuations selon lesquelles Moïse Katumbi serait impliqué dans une rébellion. Il précise que l’aérodrome en construction à Mulonde, situé à 90 kilomètres de la Zambie, est avant tout un projet humanitaire. « Ces militaires sont venus sans documents ni autorisation, pour agresser des travailleurs œuvrant au service de la population », dénonce-t-il.



L'incident soulève des questions sur les motivations réelles de cette intervention, alors que Katumbi est régulièrement la cible d'intimidations politiques dans un contexte de tensions en vue des prochaines élections.