RDC: les profanations d'édifices religieux se multiplient

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des hommes armés ont investi une mission protestante à Mukubungu, dans le territoire de Songololo, à l'ouest de la RDC. Ils ont détruit des tombes où ont notamment été enterrés des missionnaires suédois. La société civile locale a condamné cet acte.



La semaine dernière, Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, avait dénoncé le vandalisme dans les lieux de culte catholiques de sa juridiction. Des inconnus y ont emporté des statues de la vierge Marie et d’autres objets considérés comme sacrés. Le même constat a été fait dans plus d’une dizaine de paroisses catholiques dans la province du Kasaï oriental.



Pour expliquer ces dégradations, différentes hypothèses sont étudiées. Plusieurs acteurs politiques de l’opposition estiment que ces profanations pourraient être une sorte de rappel à l’ordre aux deux confessions religieuses, habituellement les plus critiques du pouvoir. Tout cela dans un contexte tendu autour de la nomination du futur président de la commission électorale.



Mais pour d’autres Congolais, notamment sur les réseaux sociaux, il s’agirait avant tout de délinquance car certains objets dérobés dans les églises ont de la valeur. Un adepte des sciences occultes soupçonne, pour sa part, des pratiques destinées à obtenir, selon ces croyances, une puissance surnaturelle.