Ralliement : « Malick Gakou doit s'exprimer pour édifier l'opinion », estime Diethié Faye

Le Coordonnateur du pôle des non-alignés, Déthié Faye a estimé que Malick Gakou, leader du Grand parti (opposition) doit s'exprimer pour édifier l'opinion sur son ralliement ou non à la mouvance présidentielle, tel que annoncé par la presse.



« Il est vrai que j'ai soutenu Idrissa Seck à la présidentielle de 2019, mais reconnaissant la souveraineté de chaque parti, je m'interdis de commenter la décision des formations politiques de ces leaders, d'autant que je ne dispose d'aucune information fiable », a dit M. Faye dans les colonnes de L'Observateur.



« On annone l'arrivée de Malick Gakou dans la majorité, si cela se réalise, alors l'opposition perdait un fédérateur, un trait-d'union », commence à regretter Déthié Faye, pour qui, « Malick Gakou a joué un rôle dans le combat pour mz regroupement de l'opposition depuis la création de Manko Wattu Senegaal, la formation et la crédibilité de la coalition Idy 2019, ainsi que la réussite du Dialogue politique ».



C'est pourquoi Diéthié Faye estime Malick Gakou doit s'exprimer pour édifier l'opinion. « Ce dernier n'a encore rien dit. Mais je pense personnellement qu'il doit s'exprimer pour édifier l'opinion. Son ralliement au président pourrait avoir un effet d'entraînement », a-t-il dit