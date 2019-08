Rapatriement de la dépouille de Jacques Diouf: ce que Alpha Condé a dit à Macky Sall

La levée du corps de Jacques Diouf, décédé en France le 17 août, a eu lieu mercredi au Funérarium de Ménilmontznt à Paris, en face du cimetière Père Lachaise. La dépouille sera rapatriée ce jeudi au Sénégal à 20H25, par vol AF 718.



C’est le président guinéen Alpha Condé, son ami de longues dates qui a pris l’engagement de payer la facture de son rapatriement. Il a dit au président Macky Sall : « Je prends la partie française et arrivée au Sénégal, le pays rendra hommage à son fils, qui est également un fils de l’Afrique ».



Très proche de Jacques Diouf, le président guinéen, qui n’a pas pu faire le déplacement à Paris, a dépêché le premier conseiller de l’ambassade de son pays en France, pour qu’il le représente à la levée du corps. Une cérémonie qui a eu lieu mercredi en France et qui a été un grand moment d’émotion, beaucoup de tristesse et de larmes, selon « L’Obs ».