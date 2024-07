Rapport ANSD : les hommes majoritaires dans les centres urbains

Les hommes sont majoritaires en milieu urbain, d’après le recensement général de l’ANSD sur la population et l’habitat. Mais l’écart n’est pas aussi grand, en effet, le taux de présence est de 50,5 % pour les hommes contre 49,5 % pour les femmes.



En effet, à l’exception des régions de Fatick (49,5 %), Kaffrine (49,3 %), et Diourbel (49 %) où les femmes sont supérieures aux hommes. Les autres régions sont dominées par des proportions d’hommes.



À Louga, le ratio d’hommes et de femmes est presque la même, selon le rapport. On remarque aussi un taux de masculinité élevé dans les régions de Matam (53,8 %) et de Kédougou (53,8 %).