Rapport général ANSD 2023 : des résultats en dents de scie dans beaucoup de secteurs

L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié ce mardi 09 juillet les Résultats provisoires de son Recensement Général. Quelques données importantes parmi des milliers d’autres qui sont mis dans plusieurs chapitres de ce document.

Le document en question a mis en relief certains aspects clés de la vie des Sénégalais. Par exemple, au Sénégal, entre 2013 et 2023, l'Esperance de vie a progressé d'un peu plus de 4 ans, selon le rapport de l'ANSD. Elle est donc passée de 64,7 en 2013 à 68,9 en 2023. Le Rapport indique que les Femmes (70,0 ans d'espérance de vie) vivent plus longtemps que les Hommes (67,7 ans).



Le RPGH indique aussi que la fécondité a diminué passant de 5,3 enfants par femmes en 2002 à 4,2 enfants/Femmes en 2023.

A noter également une population très jeune avec une moitié des résidents qui ont moins de 19 ans. 39% de la population ont moins de 15 ans; 75% ont moins de 35 ans.



Il est également notée une Concentration de 47% de la population sur l'axe Dakar, Thiès et Diourbel.



Ainsi, souligne encore le rapport, les faits d’état civil sont insuffisamment déclarés au Sénégal. Selon le RPGH 2023, 1 enfant sur 10 âgé de 0 à 5 ans ne possède pas d’acte d’état civil au Sénégal.

Les décès et les mariages ne sont déclarés respectivement qu'à 45,8% et 47,9%.



Le Sénégal a une population relativement peu scolarisée avec une faible proportion ayant effectuée une formation professionnelle.

Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) en 2023 pour le Préscolaire est de 18,2%, 81,0% pour le Primaire, 50,6% pour le Moyen et 30,3% pour le Secondaire.