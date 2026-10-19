Rapprochement CEDEAO-AES : le CEDS de Dakar salue « une étape majeure » pour la coopération régionale

Dans une déclaration , la Présidence du Conseil d’Orientation Stratégique du CEDS de Dakar « accueille avec une profonde satisfaction les résultats de la rencontre tenue à Dakar, le 17 octobre 2026, entre les plénipotentiaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et ceux de l'Alliance des États du Sahel (AES) ».



Selon l'institution, ces pourparlers conduits par Cheikh Niang pour la CEDEAO et Karamoko Jean-Marie Traoré pour l'AES constituent « une étape majeure dans l'établissement de relations de confiance et de coopération entre les deux institutions ».



Le Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques souligne que « la décision de constituer des groupes de travail thématiques conjoints, chargés de préparer un accord-cadre de coopération, donne à cette volonté de rapprochement une traduction institutionnelle concrète ».



D'après le CEDS de Dakar, cette initiative s’inscrit directement dans la lignée de ses recommandations d'août 2024, qui préconisaient « la reconnaissance de l'existence de l'AES comme interlocuteur institutionnel et la conclusion de partenariats spécifiques » afin de garantir la continuité des relations économiques préférentielles.



Saluant au passage l'engagement du Général Birame Diop, Président de la Commission de la CEDEAO, pour avoir initié cette « dynamique de dialogue et de renouveau », le CEDS de Dakar estime que « le dialogue de Dakar porte une espérance à laquelle les deux institutions sont désormais appelées à donner corps ».



L'organisation conclut en formant le vœu que « l'esprit de Dakar inspire chacune des prochaines étapes et permette de consacrer un partenariat équilibré, fécond et durable entre la CEDEAO et l'AES » au bénéfice des populations ouest-africaines.