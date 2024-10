Rechercher par la gendarmerie : Bougane Gueye Dani accuse Sonko de vouloir éliminer un adversaire politique

Bougane Gueye Dani s’est adressé ce mardi aux sénégalais. Cette sortie fait suite à la rumeur selon laquelle il serait recherché par des éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC).



Le leader du mouvement Geum Sa Bopp et patron du groupe de presse Dmédia a confirmé l’information donnée par Madiambal Diagne plus tôt ce matin. Selon Bougane : « Ce matin, des agents de la division de la cybercriminalité, conduits par l’adjudant Barro se sont rendus à mon bureau et dans mes maisons pour lui remettre une convocation, ils sont passés à deux reprises, mais ça a trouvé que je n’étais pas sur les lieux », a expliqué Bougane avant de poursuivre : « Je tiens à préciser et qui me connait le sait déjà, je n’ai pas fui. S’ils veulent me voir, ils savent où me trouver, il n’y a que trois endroits où je me réfugie. Mes deux maisons, mon bureau et au cimetière de Yoff et les gens savent à quelle heure je m’y rends. Donc aller me chercher à Dmédia, c’est perdre du temps, parce que je ne m’y rends plus. Il y a presque deux ans de cela que je n’y ai pas mis les pieds ».



Toutefois, Bougane estime qu’Ousmane Sonko veut utiliser la police et la gendarmerie, « la justice en général » pour régler des problèmes politiques.

S’adressant directement au Premier ministre le leader de Gueum sa Bopp déclare que ce dernier manque de courage. « Ousmane Sonko vous manquez de courage. Moi Bougane saches le, une bonne fois pour toutes, je ne suis pas un poltron, je ne suis pas de ceux que l’on recherche, envoies tes émissaires à l’heure qui te convient, s’ils ne me trouvent pas sur place qu’ils laissent la convocation, à mon retour, je viendrai déférer à la convocation. Ousmane Sonko, je suis plus courageux que toi, tu es un poltron, un peureux. Moi, je ne vais jamais pour refuser de déférer à une convocation, mobiliser des jeunes pour qu’ils me servent de bouclier, je ne le ferais jamais. J’ai des responsabilités dans ce pays. Et je ne me suis jamais servi de la politique pour réussir ».



« Ousmane Sonko quand tu veux éliminer un adversaire politique, il faut que tu t’armes de courage, il faut que tu te salisses les mains, parce que moi Bougane si tu comptes m’éliminer, ce n'est pas par des fatuités que tu vas y parvenir », - t-il poursuivi.



Toujours dans ses propos, Bougane a révélé qu'Ousmane Sonko, s’en prend à lui pour barrer la route à la coalition SAM SA KADDU pour les élections du 17 novembre et qu’il n’est pas la seule cible car Barthelemy Dias aussi en fait les frais. « Tu es en train de tout faire pour barrer la route à SAM SA KADDU pour ces législatives, en s’attaquant à moi Bougane et on le sait tous, que tu es en train d’attaquer en douce Barthelemy Dias, mais, rassure-toi, c’est peine perdue. Cette coalition va libérer le Senegaal. « On ne peut pas diriger un pays par la manipulation, le mensonge, ce n’est pas possible. Ousmane Sonko, peut-être, tu as la volonté, mais qu’on se dise la vérité, tu es incapable, et c’est ton incompétence qui est à l’origine de ce que vivent les Sénégalais actuellement », a indiqué Bougane.