Reconstruction de marché Sandaga: le Parti socialiste pour le dialogue des deux parties

Depuis quelques jours, un différend public oppose la ville de Dakar et la commune du Plateau; portant sur la gestion et le Patrimoine du Marché Sandaga, bâti en plein coeur de la capitale, en 1930.



Le Parti socialiste exprime, à ce sujet, son soutien au maire Alioune Ndoye et à son Conseil municipal, "dans leur volonté de répondre positivement aux attentes des populations et des acteurs économiques, à travers leur projet de reconstruction, préservant l'aspect architectural de ce monument historique que représente le marché Sandaga", peut-on lire dans un communiqué.



Le Parti socialiste encourage néanmoins les deux parties, "animées des mêmes préoccupations au service des intérêts des populations, à privilégier le dialogue et la concertation, sous les auspices de l'autorité de tutelle, en vue de trouver une issue heureuse à ce différend, dans le respect des lois et règlements en vigueur."