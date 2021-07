Région de Diourbel : Un berger battu à mort par des individus malintentionnés

Un berger a été accusé d'avoir introduit son troupeau dans le champ du marabout. Une dispute a éclaté, entre le berger et un disciple du marabout. Ce dernier reçoit un coup de machette et se précipite pour aller alerter ses condisciples qui sont venus en renfort.



Le jeune berger se voyant pris au piège est allé se réfugier derrière Bara Kâ. Ce dernier sera ligoté et tabassé par les poursuiveurs du jeune berger.



Il va succomber à ses blessures, quelques jours après son hospitalisation. La victime était père de deux enfants.