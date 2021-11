Rejet de la liste de Gueum Sa Bopp pour la ville de Dakar: Bougane Gueye parle d’erreur d’agencement des dossiers que le Préfet n’a pas permis de rectifier

Le leader de la Grande Coalition pour la ville de Dakar a fait face à la presse ce vendredi soir, aux côtés de son mandataire désigné, Bamba Fall, pour s’expliquer sur le rejet de leur liste pour la course à la mairie la plus convoitée du pays. Après les explications en langue nationale du maire de la Médina, sur ses échanges avec le Préfet de Dakar, quand il a remarqué des anomalies sur les dossiers qu’il avait déjà déposés, Bougane Gueye Dany s’est exprimé en français pour dénoncer un « acharnement » de l’autorité administrative précitée sur son mouvement Gueum Sa Bopp.



Le patron de D-Média a également souligné que sur les 83 dossiers qui leur avaient été demandé pour la ville de Dakar, ils en avaient déposé 90. Ce qui, selon lui, vient anéantir le motif de rejet selon lequel, leurs dossiers étaient incomplets. Toutefois, Bougane Gueye et Bamba Fall ont tous les deux reconnu qu’il y avait un problème d’agencement dans la disposition des dossiers entre la liste proportionnelle et celle des suppléants. Et c’était pour dénoncer ensuite le refus du Préfet de Dakar de permettre à leur mandataire de rectifier le tir, alors que, selon lui, les dispositions réglementaires du Code Electoral permettaient à Bamba Fall de le faire. D’autant plus qu’il lui restait du temps. Ils ont annoncé un recours contre la décision du Préfet de Dakar auprès des plus hautes juridictions du pays. Regardez !

AYOBA FAYE

div id="taboola-below-article-thumbnails">