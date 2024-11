Remous dans plusieurs secteurs : Sonko demande "l'état de prise en charge des points de revendications" des syndicats

Plusieurs secteurs notamment la santé et l'éducation ont renoué avec les mouvements d'humeur. Pour limier les dégâts, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a demandé mercredi, en Conseil des ministres, "l’état de prise en charge des points de revendications" syndicales, dans les plus brefs délais.



"Dans sa communication, le Premier Ministre, après avoir rappelé les directives du Chef de l’Etat au Gouvernement relatives à l’instauration d’un cadre de dialogue social constructif et permanent avec les partenaires sociaux et les syndicats, a demandé au Ministre chargé du travail et aux Ministres concernés de lui communiquer, dans les plus brefs délais, l’état de prise en charge des points de revendications accompagné du calendrier des rencontres envisagées ou déjà tenues avec ces structures entre avril et novembre 2024", peut-on lire dans le communiqué.



Sur cette base, ajoute la même source, "il soumettra à Monsieur le Président de la République le calendrier des réunions qu’il compte tenir avec les principales organisations syndicales, en vue de définir les contours d’un nouveau pacte de stabilité sociale".