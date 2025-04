Droits de douane: les Bourses asiatiques rebondissent après le revirement de Donald Trump

Les places boursières asiatiques ont ouvert en nette hausse, dans la matinée du jeudi 10 avril, au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'une suspension pour 90 jours des taxes réciproques imposées à l'ensemble des pays du monde - Chine exceptée - qui étaient entrées en vigueur mercredi 9 avril. Alors que les Bourses de Tokyo et de Sydney on très rapidement accéléré à respectivement + 7,2% et + 5%, Taïwan a commencé la journée avec une envolée de + 9,2% quand Hong Kong gagnait 2,69 %, Jakarta 5% et la Bourse du Vietnam 6,5%.



