Rencontre gouvernement-syndicats de la santé : l’objectif a été dévoyé (Dr Boly Diop)

Les syndicalistes de la santé ne sont pas satisfaits de leur rencontre avec le gouvernement qui s’est tenue lundi. C’est ce qu’a déclaré le Dr Boly Diop, secrétaire général du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) qui affirme que l’objectif de leur rencontre a été dévoyé.



«En tant que syndicat responsable, on est resté pour écouter le gouvernement. Mais l’objectif a été dévoyé dès le début de la réunion parce qu’il est question de venir écouter le gouvernement et faire des propositions de sortie de crise. Mais jusqu’à présent, on est dans le processus», a-t-il indiqué.



Mais déjà, clame, le stade de discussion est dépassé car ce qu’ils attendent quatre (4) ans après la signature des accords, c’est la concrétisation de ceux-ci. Et le Premier ministre étant absent «on ne pouvait pas avancer sur certaines questions».



Et d’ajouter : «C’est pour cela que quand nous avons fait l’évaluation au niveau du Sames, nous avons constaté que sur les 7 questions qui étaient inscrits à l’ordre du jour, deux n’ont pas connu d’avancées significatives. C’est le statu quo toujours, mais les 5 sont dans le processus alors que nous demandons que le gouvernement matérialise les accords».

Selon lui, cette situation est «regrettable»