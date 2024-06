Renouvellement des instances du parti démocratique Sénégalais (PDS) : voici la liste des présidents et SG

Dans une note parvenue à Pressafrik, le parti démocratique sénégalais (PDS) a annoncé, avoir bouclé le processus de vente des cartes et que toutes les fédérations ont été installées.



« A la suite d’un long processus de renouvellement des instances du parti, la commission a bouclé la mission qui lui avait été assignée par le frère SGN Me Abdoulaye Wade », lit-on sur la note, indiquant que « toutes les fédérations verticales et horizontales ont été installées ».



D’après la note, après cette étape, le PDS va se focaliser sur la mise en place du comité directeur entre autres. « La commission de vente et de renouvellements des structures remettra incessamment son rapport final au frère SGN. Il s’agira par la suite de mettre en place le comité directeur et le secrétariat national, prérogatives du SGN. Puis s’en suivra le Congrès dont la date sera communiquée ultérieurement », a indiqué la note.



Ci joint la liste des présidents et secrétaires généraux :