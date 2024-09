Rentrée scolaire 2024/2025 : Moustapha Guirassy annonce une journée de « Sétal Sunu Ecole» le 5 octobre

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a annoncé lundi 23 septembre lors d’une rencontre à Matam axée sur les préparatifs pour la rentrée scolaire 2024-2025 et la célébration du « Mois national de l’alphabétisation », la tenue prochaine de la journée de nettoiement fixé au 5 octobre prochain. Selon le ministre, cette édition sera consacrée exclusivement aux écoles.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), «le Premier ministre a annoncé que le 5 octobre prochain, la journée de nettoiement Sétal Sunu Reew sera exclusivement orientée vers le Sétal Sunu Ecole là aussi, c’est pour montrer la volonté du gouvernement du Sénégal à faire de l’école le socle le plus important pour la transformation de ce pays », a-t-il dit au cours d’une réunion du Comité régional de développement (CRD).



Cependant, la rencontre s’était déroulée en présence des acteurs de l’éducation, des autorités administratives et des élus locaux. Cette Journée, nationale ‘’Sétal Sunu Reew” est une initiative de mobilisation sociale lancée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye depuis le mois de juin pour « amener les populations à participer à la prise en charge de la propreté et du cadre de vie dans leurs quartiers ».



Pour rappel, cette initiative a débuté à Thiaroye Gare à Dakar en juin, la journée nationale de ‘’Sétal Sunu Reew’’ s’est déroulée à Saint louis, le premier week-end du mois de juillet, à Touba au début du mois d’août et à Matam, début septembre, rapporte l'Agence de Presse Sénégalaise.