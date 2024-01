Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux: Macky Sall s'interroge de l'adéquation des lois et règlements sur la protection de la vie privée

Le Président Macky Sall a présidé ce jeudi l'audience solennelle de la rentrée des Cours et Tribunaux. Pour l’audience de cette année, c’est le thème la « Protection de la vie privée » qui était retenue. « Un sujet classique, d’actualité permanente, dont la problématique se pose avec encore plus d’acuité de nos jours », a expliqué le chef de l’Etat dans son discours.



Dans un monde marqué par l’explosion des technologies de l’information et de la communication et la frénésie des réseaux sociaux, le Président Sall est d’avis que « la vie privée, fondement de l’intégrité physique et morale est, aujourd’hui plus que jamais, exposée et menacée dans son existence. » « Officiel ou personne privée, nul n’est épargné (…) surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire », a-t-il déclaré.



Même si les lois et institutions dédiées à cette protection ne manquent pas, le Président Macky Sall estime qu' « il y a certainement lieu d’interroger leur adéquation avec les réalités évolutives de notre temps. »



En somme, propose le Président Sall « il s'agira surtout d’adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et en anticipant sur les besoins futurs, au moment où nous entrons de plain-pied dans l’ère de l’intelligence artificielle ».