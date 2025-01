Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux: le Président Diomaye donne des nouvelles des conclusions des Assises de la Justice

Le Président de la République a partagé les avancées et les orientations prises suite aux Assises de la justice, remises six mois plus tôt. Ces Assises, qui se sont tenues en 2024, ont permis de poser les bases de réformes profondes pour moderniser et humaniser le système judiciaire.



"Ces commissions ont formulé des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'humaniser le visage de la justice, de rendre plus performant le service public de la justice", a déclaré le chef de l'État. Pour donner suite à ces propositions, un comité de rédaction des recommandations consensuelles a été créé. Ce comité a pour mission de transformer ces recommandations en réformes concrètes, afin de garantir que les principes de l'État de droit soient mieux respectés et appliqués par les acteurs du monde judiciaire.



"D'ores et déjà, j'ai mis en place le comité de rédaction des recommandations consensuelles issues des assises de la justice. Ce comité a pour mission de matérialiser les réformes nécessaires afin, entre autres, que les exigences de l'État de droit soient mieux prises en charge par les acteurs du monde de la justice", a déclaré le chef de l'Etat ce 16 janvier 2025, lors de la rentrée solennelle des Cours et tribunaux à la Cour suprême.



Le Président Diomaye a insisté sur la nécessité de rapprocher la justice du peuple. "Il faut rapprocher la justice du peuple au nom duquel elle est rendue", a-t-il souligné, tout en indiquant que le monde judiciaire fait face à de grands défis. À cet égard, il a appelé à l'ouverture du système judiciaire à la remise en cause et à la modernisation. "Le monde judiciaire doit nécessairement s'ouvrir, à l'instar de tous les corps de la République, au monde extérieur", a-t-il ajouté.



Le chef de l'Etat a également mis en garde contre les dangers d'un système clos, insistant sur le fait qu'un tel système ne permet pas d'unir la nation. "Gardons-nous de la tentation de l'entre-soi et du repli", a-t-il averti. En écoutant les contributions du Premier Président, le Chef de l'État a exprimé sa conviction que les "conclusions des Assises permettront de répondre aux enjeux les plus urgents du secteur judiciaire."