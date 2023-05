Renvoi du dossier Adji-Sarr- Sonko: une vague d'arrestations enregistrée

Des affrontements ont éclatés mardi après le renvoi du dossier Adji Sarr - Ousmane Sonko au 23 mai en audience spéciale. Après l'activiste Ousmane Sarr, les coordonnateurs de Pastef Guéoul et de Louga; d'autres arrestations sont enregistrées.



Gestionnaire d'une page très suivie sur Facebook, la journaliste Maty Sarr Niang, âgée de 35 ans, a été cueillie hier par la Sûreté urbaine (Su) à Guinaw rails. Peu avant, cette sympathisante de Pastef avait alerté sur la présence de policiers dans son lieu de travail. Selon les informations de Libération, elle a été placée en garde à vue pour appel à l'insurrection, injures publiques, offense au Chef de l'Etat et outrages à magistrat».



Une autre arrestation a été enregistrée à Bambey. Patron de la chaîne du même nom, très active sur Face book, Modou Ndiaye a été arrêté par une équipe de la Division des investigations criminelles (Dic) pour <appel à l'insurrection ».



A Touba, Omar Sakho, membre du bureau de Pastef qui a été cueilli pour les mêmes faits alors qu'une vaste traque est en cours à Kolda à la suite des manifestations. En effet, le coordonnateur communal de Pastef Yoba Baldé a été interpellé.



De même que le nommé Chérif Sané, membre de la Jeunesse patriotique et Yaya Mané Dioulacon, coordonnateur communal. Ces arrestations font suite à une manifestation non-autorisée.



Par ailleurs, le lutteur Amanekh a été interpellé par le commissariat de Rufisque lundi soir. Mais, aprés des vérifications, il a été libéré ce mardi.