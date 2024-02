Report de la Présidentielle au 15 décembre : Diop Sy, l'homme qui a porté l'amendement

L'Assemblée nationale a voté lundi-soir la loi reportant l’élection présidentielle au 15 décembre 2024. Ce qui donne au Président Macky Sall la prérogative de prolonger son mandat pour 11 mois. L'homme derrière cet amendement n'est autre que le député Demba Diop Sy.



Celui-ci dans sa présentation qui avait pour objet de modifier la date de la Présidentielle a soutenu que le report de 6 mois coïncide non seulement avec l'hivernage, mais les célébrations religieuses auront lieu à cette période et la rentrée des cours et tribunaux est prévue au mois d’octobre.



« En effet comme nous le savons tous, le mois d'août coïncide avec l'hiverne, l'élection présidentielle étant un scrutin national, tout Sénégalais doit être en mesure de l'accomplir (...) en raison de l'inaccessibilité de certaines parties du territoire à cette période hivernale, il s'avère nécessaire de fixer la date de la présidentielle à une période où tous les Sénégalais sont en mesure d'accomplir leur droit de vote », a-t-il indiqué.



Autre motif évoqué par le maire de Tivaouane « ce sont les célébrations religieuses qui auront lieu à cette période : Magal au mois d'août, Gamou en septembre". Il y ajoute le décalage de la date de l'élection de 6 mois après la fin de son mandat coïncide avec la rentrée des cours et tribunaux prévue au mois d'octobre. »



Pour le parlementaire Demba Diop Sy, il est alors plus « opportun d'organiser la présidentielle au mois de décembre, ce qui permettra d'appliquer les conclusions du dialogue national qui sera convoqué dans les prochains jours. Il me semble important de ne pas sortir de l'année électoral 2024 »