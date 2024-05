Agriculture : Président Diomaye vise la relance des structures coopératives

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a rappelé « l’importance du secteur agricole dans le développement économique et social du Sénégal ». Selon lui, l’agriculture « est le moteur essentiel pour fonder, sur une base solide, la souveraineté alimentaire du Sénégal, la croissance économique et la création d’emplois décents ».



« En s’inspirant du « Projet », il convient, selon lui, de changer de paradigme en veillant à la responsabilisation accrue des organisations professionnelles à la base. C’est tout le sens de la politique de soutien et de relance des structures coopératives traduite par la nomination d’un secrétaire d’Etat aux Coopérations et à l’Encadrement paysan », peut-on lire sur le communiqué du Conseil des ministres.



Instruisant au ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’Elevage et le secrétaire d’Etat aux Coopérations et à l’Encadrement paysan à la proposition d’une « revue et l’actualisation de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale », Bassirou Diomaye Faye a indiqué que « cette révision s’inscrit notamment dans une perspective de renforcement de la place fondamentale des organisations professionnelles du monde rural dans la gouvernance de ce secteur vital ».