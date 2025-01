Requiem pour Diary Sow : Face à l'inaction, des recommandations urgentes (Tribune)

Nous assistons à une montée préoccupante des cas de viols, de féminicides et dabus sexuels, souvent perpétrés dans une culture de l'impunité et du silence. Ces crimes, loin d'être des cas isolés, sont des symptômes dun système défaillant qui abandonne ses victimes et laisse les criminels prospérer. Diary Sow, Awa et tant dautres méritent justice.

La mort de Diary doit être un électrochoc pour notre société.



Voici quelques recommandations pour combattre ces fléaux systémiques :

1. Renforcer la législation et son application stricte

Créer une loi spécifique pour les violences sexuelles, avec des peines aggravées pour les crimes contre les enfants.

Mettre en place un registre national des criminels pédosexuels et des violeurs, accessible aux autorités et aux institutions concernées.

Appliquer des sanctions exemplaires, sans exception pour les figures dautorité religieuses, communautaires ou politiques impliquées dans des abus.

2. Mettre en place un système de prévention efficace

Introduire des programmes déducation sexuelle et de sensibilisation dans les écoles pour apprendre aux enfants leurs droits et les moyens de se protéger.

Former les enseignants, parents et communautés à détecter et signaler les abus précocement.

Mettre en place une ligne verte durgence pour signaler les abus, accessible à toutes les victimes ou témoins.

3. Procurer un soutien immédiat et long-terme aux victimes

Créer des centres daccueil durgence pour les victimes de violences, offrant un soutien médical, psychologique et juridique gratuit.

Garantir que toutes les victimes dabus aient accès à des soins médicaux, notamment en cas de grossesses précoces dues à des viols.

Assurer une prise en charge psychologique spécialisée et durable pour les victimes et leurs familles.

4. Mobiliser la société civile et responsabiliser les autorités

Lancer une campagne nationale pour sensibiliser à la culture du viol et encourager un changement de mentalité.

Impliquer les leaders communautaires et religieux dans la lutte contre les abus et les sensibiliser à leurs responsabilités.

Exiger des autorités des comptes-rendus réguliers sur les mesures prises pour lutter contre les violences sexuelles.

5. Améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables

Renforcer la surveillance des daaras et autres institutions religieuses, avec des inspections régulières et des sanctions en cas dabus.

Mettre en place des politiques sociales pour protéger les enfants des milieux défavorisés et réduire leur vulnérabilité face aux abus.

Offrir des formations professionnelles pour les femmes et jeunes filles afin de les rendre autonomes et moins exposées aux violences.

6. Renforcer les capacités judiciaires et policières

Former les forces de lordre à traiter les cas de violences sexuelles avec professionnalisme, respect et empathie.

Mettre en place des tribunaux spécialisés pour juger rapidement les cas de violences sexuelles.

Assurer la protection des témoins et des victimes pendant les procédures judiciaires.

Une responsabilité collective

La société ne peut plus se contenter dêtre scandalisée temporairement avant de passer au prochain drame. Les autorités, les organisations communautaires, les mouvements féministes et chaque citoyen doivent œuvrer ensemble pour bâtir une société qui refuse la banalisation des violences faites aux femmes et aux enfants.

Diary Sow, et toutes les autres victimes ne doivent pas être de simples noms sur une liste sombre. Leur mémoire doit être l'étincelle dun changement radical et durable. Il est temps dagir.



Diabou Bessane Diouf

